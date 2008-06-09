На берег Уругвая выбросило 60 мертвых пингвинов
08:59, 09 июня 2008Разное
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Птицы попали в нефтяной разлив
По меньшей мере, 60 мертвых магелланских пингвинов, покрытых нефтью, выбросило в воскресенье на берег Уругвая.
Как сообщают местные экологи, еще 34 живые птицы, также измазанные нефтепродуктами, были обнаружены на пляжах южного побережья страны. Пингвины, которые мигрируют с юга Аргентины на юго-восточное побережье Бразилии, возможно, проплыли через нефтяной разлив, образовавшийся в результате столкновения греческого и мальтийского суден в минувшую среду недалеко от Монтевидео.
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