На берег Уругвая выбросило 60 мертвых пингвинов

По меньшей мере, 60 мертвых магелланских пингвинов, покрытых нефтью, выбросило в воскресенье на берег Уругвая.

Как сообщают местные экологи, еще 34 живые птицы, также измазанные нефтепродуктами, были обнаружены на пляжах южного побережья страны. Пингвины, которые мигрируют с юга Аргентины на юго-восточное побережье Бразилии, возможно, проплыли через нефтяной разлив, образовавшийся в результате столкновения греческого и мальтийского суден в минувшую среду недалеко от Монтевидео.

Газета.ру