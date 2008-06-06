Международные перевозчики грозят Черновецкому судом и забастовкой

Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) не исключает, что подаст в суд на Киевскую городскую государственную администрацию, если на протяжении недели не будут проведены переговоры относительно запрета на въезд в столицу фур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент АсМАП Леонид КОСТЮЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

«Учитывая, что идут нарушения международных договоров (из-за запрета - УНИАН), мы договорились, что на протяжении недели мы пробуем проводить переговоры с местной госадминистрацией. Если нам не удастся изменить это распоряжение в пользу международных перевозчиков, то мы будем применять адекватные меры, будем объявлять забастовку. Кроме того, мы приняли решение, и нас поддерживает Госкомпредпринимательства, что это не очень законное решение, оно не визировалось в комитете, и это является ограничением доступа к профессиональной работе водителей, и мы готовим документы и подадим судебный иск против горгосадминистрации Киева», - заявил он.

При этом Л.КОСТЮЧЕНКО подчеркнул, что в первую очередь ассоциация будет проводить переговоры, так как настроена на компромисс.

По мнению Л.КОСТЮЧЕНКО, если отменить запрет на въезд большегрузных машин не удастся, необходимо хотя бы сократить его до утреннего периода - с 8 до 10 часов утра. «Это мое личное мнение, стачком (ассоциации - УНИАН) его пока что не обсуждал», - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что в других государствах при принятии таких решений подготовка длится несколько лет. В качестве примера он назвал Варшаву, где переход к запрету на въезд фур в город с 8 до 10 утра готовился 5 лет.

Как отметил глава стачкома АсМАП Сергей ЧАЛЫЙ, в случае, если ассоциация прибегнет к такой форме протеста, как забастовка, то она «может быть похожа на акцию, которая была 6 мая, но более широкомасштабна».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля т.г. АсМАП заявил о намерении провести Всеукраинскую забастовку, если центральные органы власти не выполнят ряд требований перевозчиков. В частности, перевозчики требовали отменить распоряжение КГГА относительно запрета въезда в Киев днем грузового транспорта. 6 мая т.г. с утра в Киеве в сторону центра столицы двигались колонны грузовиков, водители которых намерены были провести акцию протеста, в частности, против ограничения въезда грузовиков в город. Однако машины доехали до Минтранссвязи, а затем уехали, поскольку наметились конструктивные переговоры с властью.

С 1 июня, в соответствии с распоряжением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, введено ограничение на въезд в столицу большегрузного транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Отныне в часы пик грузовики вообще не будут въезжать в город. С 10 до 17 часов въезд разрешен лишь большегрузам с отметкой «TIR».