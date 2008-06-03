МЧС: слухи о сбоях в работе АЭС сильно преувеличены

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА заверяет, что ситуация на Чернобыльской атомной электростанции абсолютно спокойная и контролируемая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины, отметив, что сегодня в министерство и редакции центральных средств массовой информации поступило достаточно много телефонных звонков от граждан, которые взволнованы ситуацией на Чернобыльской и других АЭС и радиационным фоном в Украине.

По словам В.ШАНДРЫ, на станции проводятся плановые текущие работы по снятию с эксплуатации ЧАЭС и превращения объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему.

На площадке ЧАЭС радиационный фон не превышает повседневных показателей. Никаких аварий на других АЭС в Украине не случалось, все атомные станции работают в нормальном режиме.

Радиологический фон на территории Украины, в частности, в Киеве и на ЧАЭС, в норме: его проверяют несколько раз в день с помощью специальных приборов.

Информация же о радиационном фоне ежедневно обновляется на официальном сайте МЧС и ЧАЭС. На сегодняшний день радиационный фон в Киеве составляет 0,012 мр/ч, в Киевской области - 0,009-0,017, в городе Чернобыль 0,034 при норме: 0,08 мр/ч.

В.ШАНДРА призвал граждан не распространять непроверенную информацию, а доверять исключительно официальной информации МЧС.

Как сообщал УНИАН, НАЕК «Энергоатом» сегодня опровергал слухи о якобы сбоях в работе украинских АЭС.

По данным пресс-службы компании, все четыре атомных станции работают стабильно и надежно. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках украинских АЭС находится в пределах нормы. Выбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.