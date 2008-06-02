Ющенко намерен поговорить с Московским и Вселенским патриархами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что празднование 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси станет шагом к единению всех православных церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, сегодня в активном режиме продолжается подготовка к празднованию 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.

Глава государства уделяет значительное внимание подготовке к достойному празднованию этой дать. «И хотя это не в полной мере круглая дата, Президент Украины считает, что ее празднование должно стать одним из толчков к началу широкого диалога в обществе, шагом к единению всех православных церквей. Этот праздник должен еще раз напомнить, что именно из Киева христианство распространялось по всей Киевской Руси», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она рассказала, что на этой неделе Президент планирует провести ряд бесед, в том числе в телефонном режиме, с главами основных христианских конфессий мира. В частности, сегодня состоятся телефонные разговоры В.ЮЩЕНКО со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМИЕМ и с Патриархом Московским и Всея Руси АЛЕКСИЕМ II.

Кроме того, по словам И.ВАННИКОВОЙ, на этой неделе состоится очередное заседание Организационного комитета по подготовке и празднованию в Украине 1020-летия Крещения Киевской Руси.