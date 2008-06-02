Opel врезался в KIA: 4 погибших, 6 раненных

В воскресенье в 14.55 в Межевском районе Днепропетровской области неподалеку от села Славянка на 350-м км автодороги «Киев-Луганск» легковой автомобиль «Опель-кадет» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «КИА-Церато». Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли и шесть, из которых двое детей (1998 и 2004 г.р.), с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральные больницы Межевского и Первотравенского районов.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 188, - травмированы.