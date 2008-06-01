Губернатор Буковины предлагает увековечить имя Ани Лорак

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Владимир КУЛИШ поздравил эстрадную певицу Ани ЛОРАК с “блестящим выступлением» на «Евровидении-2008» и обратился к городскому председателю Черновцов Николаю ФЕДОРУКУ с ходатайством установить на «Аллее звезд» на Театральной площади Черновцов «звезду» Ани ЛОРАК.

«За весомый личный вклад в популяризацию украинской культуры в мире, высокое песенное мастерство Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нашей землячке Каролине КУЕК (Ани ЛОРАК) присвоено почетное звание «Народный артист Украины». Успешное выступление Ани ЛОРАК на «Евровидении-2008» еще раз засвидетельствовало незаурядность таланта молодой певицы и подтвердило статус Буковины как песенной столицы Украины», говорится в переданном УНИАН обращении В.КУЛИША к мэру Черновцов Н.ФЕДОРУКУ.

Губернатор Буковины считает, что «имя популярной певицы достойно чествования на «Аллее звезд» в Черновцах». По мнению В.КУЛИША, это «уместно было бы сделать к 600-летнему юбилею города», который будет отмечаться в октябре этого года.

Как сообщал УНИАН, впервые В.КУЛИШ выступил с такой инициативой в прошлом году на торжественном приеме на честь Ани ЛОРАК после ее сольного концерта в Черновцах. Тогда председатель облгосадминистрации вручил уроженке города Кицмань Черновицкой области Почетный знак "Герб Буковины", «который будет напоминать ей о родном крае", а также пообещал обратиться к городской власти с просьбой "зажечь" звезду Ани ЛОРАК на "Аллее звезд", где увековечены имена выдающихся буковинцев, которые принесли славу своему краю.

«Аллея звезд – мастеров искусств Буковины» была открыта в Черновцах на Театральной площади в 2000 году. Сегодня среди многих имен буковинцев на «Аллее славы» в Черновцах размещены «звезды» композитора Владимира Ивасюка, певцов Назария Яремчука и Софии Ротару, поэта-песенника Михаила Ткача и аккордеониста Яна Табачника.