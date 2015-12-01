Фирменные автобусные рейсы - новое слово в бюджетных путешествиях

Целью фирменных рейсов является существенное повышение качества обслуживания пассажиров до европейских стандартов при гибкой ценовой политике, предполагающей наличие скидок и промо-тарифов.

В фирменном автобусе Busfor соблюдены правила безопасности и выполнены условия для комфортной поездки. В салоне автобуса есть всё необходимое: система климат-контроля, широкие удобные кресла, туалет, розетки и зарядные устройства. Во время путешествия пассажирам будут предложены горячие напитки и питание, в салоне также организован бесплатный доступ в интернет. При этом повышенный уровень сервиса никак не отразится на цене билета — стандартный тариф составит всего 539 гривен за билет в одну сторону.

Помимо фирменных, на сайте www.busfor.ua доступны билеты на другие рейсы по популярным направлениям. Клиенты могут приобрести билеты от перевозчиков из более чем 30 стран, также на сайте ежедневно проходят акции со скидками на автобусные билеты до 90 %.

Комфорт для пассажиров обеспечивается еще на стадии покупки билета. На сайте www.busfor.ua можно оперативно подобрать подходящий рейс для путешествия, ознакомиться с расписанием, узнать марку транспортного средства и какие удобства предусмотрены на нем, забронировать место на рейсе, а также оплатить билеты любым удобным способом или воспользоваться услугой доставки билетов на дом.

Посадка на фирменный рейс Busfor организована максимально удобно — пассажирам не нужно иметь при себе бумажный билет, достаточно предъявить удостоверение личности и действующую визу, если это необходимо. Посадочный талон клиент получает непосредственно при посадке.

На фирменных рейсах Busfor соблюдается одно из основных требований европейского законодательства — все сидения оборудованы ремнями безопасности, что позволяет транспортному средству двигаться со скоростью более 100 км/ч. Таким образом, время поездки по маршруту «Киев – Варшава» занимает всего около 13 часов. При этом в пути предусмотрены технические остановки через каждые 2,5 часа.

«Прежде чем запустить фирменные рейсы, мы долго изучали европейский и отечественный опыт организации пассажирских перевозок, опирались на знания лучших в этой сфере транспортных компаний, а также учли пожелания наших клиентов. В декабре мы запустим еще один международный маршрут, а в следующем году в планах компании значительное расширение географии наших рейсов, в том числе на внутренних направлениях. В связи с этим, мы приглашаем заинтересованных перевозчиков к взаимовыгодному сотрудничеству, а пассажирам предлагаем воспользоваться фирменным рейсом Busfor, чтобы оценить все преимущества», — рассказывает генеральный директор BUSFOR.UA Александр Павлович.