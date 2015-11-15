Большой украинский тур MGZAVREBI

15-25 ноября

19 ноября Киев, клуб «ATLAS»

Грузинской музыки много не бывает! В середине ноября стартует самое крупное в истории MGZAVREBI концертное турне по Украине, которое охватит около десяти городов – 15.11 Львов, 17.11 Полтава, 19.11 Киев, 20.11 Одесса, 21.11 Запорожье, 24.11 Днепропетровск, 25.11 Харьков

В Киеве большой осенний концерт MGZAVREBI состоится 19 ноября в клубе «ATLAS».

Музыканты невероятного обаяния, Mgzavrebi, справедливо снискали звание одной из главных музыкальных сенсаций последнего времени. Созданный в Грузии в 2006-м году, этот самобытный коллектив у себя на родине уже давно пребывает в статусе национальных героев и с легкостью собирает стадионы. За пределами Грузии популярность Mgzavrebi растет с фантастической скоростью: им уже покорились крупнейшие клубы и главные фестивали, а этой осенью команда отправится в свой первый большой украинский тур, в рамках которого пройдет выступление в столичном клубе «ATLAS».

Возможно, секрет феноменального успеха MGZAVREBI заключается в происхождении: музыканты вобрали в себя лучшие качества грузин – искренность, жизнелюбие, душевное тепло, непосредственность, невероятную музыкальность. И щедро, как с родными людьми, делятся со своими многочисленными поклонниками. Ведь Грузия – страна, где все друг друга знают, и все как будто родственники.

В Украине они стали известны благодаря тандему с писателем и драматургом Евгением Гришковцом, дуэту с "ТНМК" и нескольким сразу ворвавшимся в украинскую музыкальную среду хитам! Состоялись первые аншлаговые сольные концерты, украинский релиз пластинки «Мгзаврули» и сверхуспешные выступления на нескольких крупных летних фестивалях.

Выпустив в конце прошлого года альбом «In Vino Veritas», который музыканты называют «концертным», MGZAVREBI презентовали его на сцене вместительного зала «StereoPlaza» в Киеве и съездили в поддержку пластинки в несколько городов Украины. Mgzavrebi закрепили свой успех в Украине, сыграв весной этого года аншлаговый концерт в киевском клубе «Atlas» и летний концерт в Одессе на берегу Чёрного Моря в клубе «Пляжник». А теперь сыграют большие осенние концерты в восьми крупнейших городах Украины.

Купить билет: http://kvartal-concert.com/afisha/mgzavrebi-19-11-2015

Видеообращения музыкантов:

Днепропетровск: https://youtu.be/M5np7QMdGJA

Запорожье: https://youtu.be/ZlSQENGnVIE

Киев: https://youtu.be/h7WiQr3-K6U

Львов: https://youtu.be/TPg-MVqj1H0

Одесса: https://youtu.be/DBgCNvcefSc

Полтава: https://youtu.be/lP7hda4d_yk

Харьков: https://youtu.be/3oLTYGF5kFg

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