В Киеве лифт упал с 14-го этажа: пострадали 9 человек

Инспекторы территориального управления Госгорпромнадзора по г. Киеву во главе с начальником теруправления Степаном Дунасом начали расследование причин аварии лифта в столичном жилом доме по ул. Григоренко 27, которая произошла сегодня приблизительно в 10.30.

В частности, осмотрено место аварии, а также изучена техническая документация. Продолжается опрос свидетелей и представителей коммунального предприятия, которое обеспечивает техническое обслуживание этого лифта.

По предварительной информации, на 14 этаже в лифт, который рассчитан на грузоподъемность 630 кг, вошли 10 жителей дома (общий вес около 800 кг). Во время движения лифт начал ускоряться и не замедляя скорость остановился лишь на 1 этаже. При этом ограничитель скорости движения кабины не сработал. В результате 9 человек, которые находились на то время в лифте, получили травмы и направлены в больницы, сообщает «Главред».