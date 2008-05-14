В Комсомольске установят памятник пьяной свинье

В Комсомольське Полтавской области установят памятник пьяной свинье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил скульптор будущего памятника Олег РЯБО.

По его словам, животное будет лежать на животе с раздвинутыми в разные стороны лапами и мордой в корыте.

Планируется, что памятник установят возле местного кафе под названием «Лакомка». «Эта свинья будет персонифицировать людей, которые напиваются до свиноподобного состояния», - сказал О.РЯБО.

Как сообщал УНИАН, в Комсомольське ко дню основания города - 29 ноября установят памятник героям мультфильма о коте Леопольде.

В Комсомольське уже установлены памятники Святому Николаю, торговке семечками и сантехнику.