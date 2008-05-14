В Комсомольске установят памятник пьяной свинье
17:30, 14 мая 2008Разное
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Город настойчиво экспериментирует
В Комсомольське Полтавской области установят памятник пьяной свинье
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил скульптор будущего памятника Олег РЯБО.
По его словам, животное будет лежать на животе с раздвинутыми в разные стороны лапами и мордой в корыте.
Планируется, что памятник установят возле местного кафе под названием «Лакомка». «Эта свинья будет персонифицировать людей, которые напиваются до свиноподобного состояния», - сказал О.РЯБО.
Как сообщал УНИАН, в Комсомольське ко дню основания города - 29 ноября установят памятник героям мультфильма о коте Леопольде.
В Комсомольське уже установлены памятники Святому Николаю, торговке семечками и сантехнику.
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