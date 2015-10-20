20 октября в 13.00 возле Центральной избирательной комиссии (г. Киев, площадь Леси Украинский, 1) состоится митинг Мариупольской городской организации «Украинское объединение патриотов - УКРОП» за честные местные выборы в городе и против реванша «регионалов».

В митинге примут участие народные депутаты и лидеры УКРОПа.

Напомним, 12 октября ЦИК сформировала новый состав Мариупольского избирательной комиссии, которая не смогла обеспечить изготовление избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах. 17 октября 7 членов Мариупольской городской избирательной комиссии, представляющие, в частности, «Оппозиционный блок», Народный фронт, «Народную партию», приняли решение о печати бюллетеней в типографии газеты «Приазовский рабочий». Решение это является нелегитимным, поскольку согласно закону о местных выборах, при протокольном составе комиссии в 18 человек для принятия решений необходимо не менее 12 голосов. Кроме того, вУКРОПе предостерегают , что в типографии, подконтрольной бывшим «регионалам», напечатают большее количество бюллетеней, чем нужно, и используют их для фальсификации выборов.

18 октября на площади Свободы в Мариуполе состоялся массовый митинг демократических сил, по результатам которого было принято решение пикетировать ЦИК. Кроме того, было принято решение провести набор наблюдателей на выборы, обнародовать все протоколы со всех избирательных участков - чтобы уменьшить риск фальсификации результатов выборов.

Также демократические силы в связи с ситуацией, сложившейся предложили перенести местные выборы в Мариуполе.

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