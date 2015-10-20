Брифинг заместителя директора по инвестициям и перспективному развитию НАЭК "Энергоатом" Григория Плачкова

20 октября в 13.00 состоится брифинг заместителя директора по инвестициям и перспективного развития НАЭК «Энергоатом» Григория Плачкова по вопросам реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций (КСППБ). В мероприятии также примут участие начальник отдела экологии НАЭК «Энергоатом» Александр Немцов, начальник отдела по повышению безопасности Галина Ляденко, начальник управления планирования и финансирования ОП «Атопроектинжиниринг» Максим Пышный и заместитель директора Центра внешних информационных коммуникаций Данила Лавренов.

Брифинг посвящен публичным обсуждениям плана экологических и социальных мероприятий в рамках программы, которые пройдут на площадках АЭС в ноябре текущего года.

Мероприятие состоится в помещении ОП «Атомпроектинжиниринг» по адресу: ул. Гайдара, 6, 2 этаж, ком.218.

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