Начинает работать Киевская детская железная дорога

На Киевской детской железной дороге с 12 мая между станциями “Яблонька” и “Вишенка” начнут курсировать детские поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Торжественное открытие движения поездов на Киевской детской железной дороге состоится 12 мая в 14.00 в Сырецком парке.

10 юных железнодорожников, которые накануне сдали экзамены на машиниста и помощника машиниста тепловоза, получат удостоверения.

На детской железной дороге свои первые шаги в профессию предпринимают будущие железнодорожники. Кружки “Юный железнодорожник” работают при школах города и непосредственно на детской железной дороге с октября по апрель. Их посещают ученики в возрасте от 10 до 15 лет. С октября по апрель участники кружков изучают теорию железнодорожного дела, а с мая по август закрепляют полученные знания во время учебно-производственной практики. Именно практическая работа и начинается 12 мая.

Справка УНИАН. Киевская детская железная дорога начала свою работу 55 лет назад. С того времени около 25 тысяч юных железнодорожников прошли профориентационное обучение по профессиям железнодорожного транспорта (машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза, дежурный по железнодорожной станции, оператор при дежурном по станции, проводник и ревизор пассажирского вагона, смотритель вагонов, диктор станции).