В Индии автобус упал в реку с 90-метровой высоты: 28 погибших
18:47, 08 мая 2008Разное
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Водитель не справился с управлением
В Индии результате падения пассажирского автобуса в реку погибли по меньшей мере 28 человек, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По словам полицейских, скорее всего водитель автобуса не справился с управлением, входя на большой скорости в опасный поворот. В результате чего машина вылетела за пределы дороги и упала вниз с высоты 90 метров. На место происшествия прибыли спасатели, однако их работа затруднена по причине скалистой местности.
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