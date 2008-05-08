В Индии автобус упал в реку с 90-метровой высоты: 28 погибших

В Индии результате падения пассажирского автобуса в реку погибли по меньшей мере 28 человек, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По словам полицейских, скорее всего водитель автобуса не справился с управлением, входя на большой скорости в опасный поворот. В результате чего машина вылетела за пределы дороги и упала вниз с высоты 90 метров. На место происшествия прибыли спасатели, однако их работа затруднена по причине скалистой местности.