Украинская железная дорога: проводница Верка Сердючка forever?

Достали...

Поезд "Луганск-Киев". Со мной в купе разместилась семья: мужчина с женой и дочкой лет 18. Женщина плохо себя чувствовала и решила выпить таблетки. Бутылка с минеральной водой у нее была, а вот стакана не нашлось. Поэтому дочка пошла за стаканом к проводнику.

- Мама, проводница сказала: “Стаканы идите покупать в вагон-ресторан. А у нас можете чай приобрести”, - сообщила девушка.

- Сколько езжу, впервые такое слышу, - заявила мать, искренне удивившись отказу. - У них сейчас проходит месячник повышения культуры по обслуживанию пассажиров. Заметно.

Женщина решила сходить сама. Результат был такой же, а правильнее сказать, поход был безрезультатен. Тогда уже не выдержал глава семейства. После 5-минутного отсутствия он вернулся с пластиковым стаканчиком. Проводница отметила, что сделала для мужчины исключение, ведь согласно каким-то изменениям в официальных документах, отныне проводники не имеют права предоставлять пассажирам пустые чистые стаканы.

Здесь мне вспомнилось недавнее путешествие в Петербург. Мы предусмотрительно взяли с собой кружки и кофе. Осталось только набрать кипятка. Подойдя к бачку с водой, услышала замечание проводницы:

- Девушки, вы вот кипятком пользуетесь, поэтому покупайте у нас чай.

Наш народ молчит, когда летом в плацкартном вагоне окна открываются лишь через одно купе или зимой дует ветер сквозь здоровенные щели в старых деревянных оконных рамах, молчит, когда из туалетов воняет, промолчит или тихонько возмутится грязью... На фоне всего этого железная дорога с завидной стабильностью повышает цены на проезд. Но платить за кипяток, это уже, простите, слишком.

Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, “кипяченая вода предоставляется пассажирам бесплатно”.

Вообще, если внимательно прочитать эти Правила, то можно найти для себя много интересной и полезной информации. Почти общеизвестно, что проводники вагонов обязаны предупреждать пассажиров не позже чем за 30 минут до прибытия поезда к станции назначения, указанной в проездном билете. Обычно, они так делают. Но знаю не об одном случае, когда люди проспали свою станцию, так и не услышав от проводников “команды” просыпаться, и из-за опоздания имели серьезные проблемы на работе.

К тому же, в случае ухудшения состояния здоровья, пассажиры должны бесплатно получать в целесообразных количествах медикаменты из аптечки. Поднятие и опускание верхних полок, по желанию пассажиров, выполняют проводники вагонов.

Какое-то несоответствие существует в действующем законодательстве относительно обеспечения пассажиров чаем и кофе. В правилах перевозок отмечается: “Пассажиры всех вагонов со спальными местами обеспечиваются за установленную плату чаем и кофе”. В то же время согласно с Постановлением Кабмина “О порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом” “в купейных, плацкартных и мягких вагонах пассажиры всех поездов не меньше трех раз в день обеспечиваются чаем, круглосуточно кипяченой горячей и охлажденной водой, а в общих вагонах – питьевой водой”. Ни слова о какой-то оплате за эту услугу.

Согласно пункту 63 этого же постановления доставка постельных вещей на спальное место пассажира и сбор ее за 30 минут до прибытия пассажира к месту назначения является обязанностью проводника вагона. К тому же проводники должны оказывать помощь в застилании постельного белья инвалидам, больным, людям преклонных лет и пассажирам с детьми. Но почему-то обычно мне приходится просыпаться утром в поезде после повторяющейся фразы проводника, которая раздается, как из громкоговорителя:

- Пассажиры поднимаемся, собираем и сдаем постель.

Мало того, что ты старательно поскладываешь эту постель, тебя принудят еще принести ее к купе проводника. Оно вроде бы и не тяжело, но за уменьшение объема работы проводнику вероятность услышать “спасибо” составляет просто мизерный процент. Во всяком случае, слова благодарности мне приходилось слышать от проводников лишь несколько раз в жизни.

В то же время пассажиры должны помнить, что согласно Правил, они имеют право бесплатно провозить с собой в вагоне ручную кладь весом до 36 кг, а по объему не больше вместимости мест, отведенных каждому пассажиру для перевозки ручной клади.

Кстати, между самими пассажирами часто возникают споры, кто куда должен ставить свои вещи. Это в правилах также прописано. Пассажиры, которые занимают нижние места, имеют право складывать свои вещи в рундуках купе, а владельцы билетов на верхние полки могут разместить свой багаж на третьих полках плацкартных вагонов или в нишах купейных вагонов.

Интересный факт – в случае необходимости пассажир может один раз осуществить остановку на любой промежуточной станции, расположенной на маршруте поезда. На протяжении трех часов по прибытии на эту станцию пассажир должен предъявить свой билет дежурному по вокзалу или начальнику станции для внесения отметки: “Остановка с продолжением срока действия билета”. На протяжении 10 суток после отправления поезда пассажир может продолжить свою поездку другим поездом, который следует в том же направлении.

А вы об этом всем знали?

Елена Беляева, г. Киев