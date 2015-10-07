7 октября (среда) 2015 года в 11:30 в информационном агентстве МОСТ-Запорожье (проспект Ленина, 160) состоится круглый стол на тему:

«Быть или не быть запорожскому Металлургу?»

Участники:

Анатолий Чанцев, главный тренер ФК «Металлург» (г. Запорожье)

Леонид Ключик, директор СДЮШОР «Металлург» (г. Запорожье)

Роман Акбаш, пресс-атташе ФК «Металлург» (г. Запорожье)

Валериане Гвилия, полузащитник ФК «Металлург» (г. Запорожье)

Петр Гончарук, заместитель председателя Запорожской федерации футбола

Вопросы на круглый стол:

1. Если команда «Металлург» будет снята с чемпионата, означает ли это что Запорожье навсегда лишиться большого футбола?

2. С 1 октября официально прекратилось финансирование клуба. Дни Металлурга в Премьер-Лиге сочтены?

3. Продолжает ли команда подготовку к очередным матчам чемпионата?

4. Есть ли у областной федерации футбола план по спасению команды? В чем он заключается?

5. Какова дальнейшая судьба футбольной школы «Металлург» и ее воспитанников?

6. Кто следующий протянет «руку помощи» ФК «Металлург»?

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться в ходе круглого стола. Приглашаем представителей СМИ, фан-сектора ФК «Металлург» и просто неравнодушных людей принять участие в дискуссии.

Упоминание в новостях о данном мероприятии, об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Справка:

Институт Горшенина – независимый неприбыльный аналитико-исследовательский центр, нацеленный на изучение общественных и политических процессов в Украине и мире.

Институт является экспертно-коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов национальной и международной повестки дня, организатором «Национального Экспертного Форума», на котором собирает ведущих украинских и европейских экспертов, политиков и чиновников для обсуждения самых актуальных вопросов политики и экономики Украины.

АДРЕС МОСТ-Запорожье: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)

Контактные телефоны: (050)869-20-69, (098)660-61-22 – руководитель Марина Моисеенко

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arina.fishka@gmail.com

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