США продадут Ираку и Афганистану военных грузовиков на миллиард долларов

Компания Navistar подписала крупный контракт с командованием автобронетанковой техники и вооружения Армии США (TACOM) на поставку 7072 военных грузовых автомобилей типа FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) и запасных частей к ним для министерства обороны Ирака, а также полиции и армии Афганистана. Об этом сообщает Defencetalk.

Контракт рассчитан на три года, а его стоимость составляет около 1,3 миллиарда долларов. Ранее, в 2005 году, компания Navistar получила заказ на 2900 грузовиков аналогичного типа общей стоимостью 430 миллионов долларов.

FMTV представляет собой семейство военных автомобилей с грузоподъемностью от 2 до 16,5 тонны. Заказанные для Ирака и Афганистана грузовики будут построены на базе шасси серии 7000 в нескольких вариантах, в том числе предназначенных для транспортировки личного состава, горюче-смазочных материалов, воды и опасных грузов.

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