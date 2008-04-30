Суперфиналисты конкурса ”7 чудес России”

29 апреля завершился второй тур всероссийского конкурса "Семь чудес России". Наибольшее количество голосов среди 14 достопримечательностей, вышедших в суперфинал, набрала гора Эльбрус.

За Эльбрус - высочайшую вершину России и Европы, находящуюся на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - проголосовали почти 250 тысяч из 3,7 миллиона человек, принявших участие в выборе семи чудес России.

Кроме Эльбруса, в список вошли замок-крепость "Вовнушки" в Ингушетии, статуя Родины-Матери в Волгограде, Тобольский Кремль, природный заповедник "Столбы" в Красноярском крае, озеро Байкал, Кунгурская ледяная пещера в Поволжье, новосибирский зоопарк, Кирилло-Белозерский монастырь в городе Кириллове, собор Василия Блаженного в Москве, Нижегородский Кремль, природный памятник "Столбы выветривания" в Коми, Долина гейзеров на Камчатке и Петергоф.

Финальное голосование пройдет с 1 мая по 10 июня, семь победителей будут объявлены в День России - 12 июня во время праздничного концерта на Красной площади.

Конкурс проводится по инициативе газеты "Известия", телеканала "Россия" и радиостанции "Маяк". Он был объявлен после того, как в Европе были подведены итоги конкурса "Семь новых чудес света", в списке финалистов которого не оказалось ни одной российской достопримечательности.

В ходе первого тура конкурса, проводившегося с 1 октября 2007 года до 1 февраля 2008 года, с помощью интернет-голосования были определены 49 полуфиналистов - по семь от каждого федерального округа РФ. Второй тур проводился с помощью интернет-голосования и sms-сообщений с 1 февраля по 29 апреля и определил 14 суперфиналистов, независимо от их принадлежности к федеральным округам.

Лента.ру