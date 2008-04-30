В Киеве в Русановский канал съехал и затонул автомобиль

29 апреля вечером в Главное управление МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Днепровском районе по улице Русановская набережная съехал в «Русановский канал» и затонул автомобиль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, было установлено, что двигаясь от моста «Патона» в направлении гостиницы «Славутич» при въезде на ул. Русановская набережная, съехал в канал и затонул неизвестный автомобиль. Владелец и марка автомобиля сейчас выясняются. На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в г. Киеве. Ведутся работы по поднятию автомобиля на поверхность.