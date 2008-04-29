В Киевской области перевернулся автобус с 14 пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 14.00 на 21 км автотрассы Киев - Чоп, вблизи с. Стоянка.

Водитель автобуса “Богдан А091”, двигаясь в направлении Житомира, выезжал в крайнюю левую полосу и не отдал преимущество в движении автомобилю “Ауди-А6”, что привело к боковому столкновению. Позади, в попутном направлении, двигался автомобиль “БМВ-520”, водитель которого не справился с управлением, не выдержал безопасной скорости и совершил столкновение с автобусом “Богдан”, вследствие чего последний перевернулся.

В этом автопроисшествии двое пассажиров “БМВ”, водитель автобуса “Богдан” и 7 его пассажиров получили телесные повреждения и госпитализированы в Киевскую областную больницу.