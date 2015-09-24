В Киеве пройдут МВА встречи QS Connect 121: выбери наиболее подходящую МВА-программу в одной из ТОП бизнес-школ мира

Профессиональный мир сегодня невероятно конкурентен и динамичен, что не позволяет оставаться на месте. Одним из способов повышения конкурентоспособности на рынке труда является получение качественного образования в сфере бизнеса.

Бизнес-образование позволит вам получить новые знания и навыки для карьерного роста, повышения зарплаты, расширения круга связей для развития бизнеса и научит Вас новому подходу к предпринимательству.

Индивидуальные 30-минутные встречи с представителями приемных комиссий помогут выбрать наиболее подходящую МВА программу в одной из топ бизнес-школ мира. Не упустите отличный шанс задать все интересующие вас вопросы и получить исчерпывающую информацию о поступлении, финансировании и возможностях дальнейшего развития карьеры.

МВА встречи QS Connect 121 пройдут 24 сентября, с 18:00 до 22:00, отель Хаятт Ридженси (г. Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5)

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