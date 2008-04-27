Кучма и Черномырдин приняли участие в Божественной литургии в Херсонесе

Экс-президент Украины Леонида КУЧМА и Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН сегодня ночью в Севастополе приняли участие в Божественной литургии во Владимирском соборе в Херсонесе (собор размещен на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» - УНИАН).

По завершении литургии Л.КУЧМА в интервью пресс-службе городской государственной администрации отметил, что находится в Херсонесе потому, что именно с этой земли началось крещение Древней Руси, именно отсюда пошло православие. «К сожалению, в нашей стране духовность отодвинута на второй план, украинцы больше думают о материальном. Думаю, что не только такие праздники, но и другие даты, например, 1020-летие крещения Великого киевского князя Владимира, которое мы отмечаем в данный момент (мероприятия в Севастополе будут проведены 28 апреля - УНИАН), будут способствовать тому, что люди больше будут задумываться о душе, Боге, духовном, очищать свои помыслы и, соответственно, творить добрые дела», - сказал экс-президент Украины.

В.ЧЕРНОМЫРДИН, в свою очередь, сказал: «Несмотря на то, что между нашими государствами – Россией и Украиной – и есть некоторые противоречия, но в этот светлый праздник, мы вместе, мы едины». Л.КУЧМА и В.ЧЕРНОМЫРДИН поздравили севастопольцев с праздником Пасхи, пожелали мира, добра и согласия.

Вместе с Л.КУЧМОЙ и В.ЧЕРНОМЫРДИНЫМ в службе принял участие первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.