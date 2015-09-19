19 и 20 сентября в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» состоится Международный чемпионат по историческому бою «Зов героев».

Более 400 сильнейших бойцов из Украины, Дании, Израиля, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси и других стран сойдутся в бескомпромиссных поединках, зрелищных групповых боях и масштабной массовой битве «стенка на стенку».

В программе также: конно-трюковое шоу, театрализованные постановки, ярмарка мастеров, презентация живого музея лошадей исторических пород. Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Организованный выезд журналистов из Киева от метро Выдубичи. Подробная информация и аккредитация: 044 461 99 37, 099 743 80 26 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com