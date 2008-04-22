Авария на трассе Киев-Одесса: 4 погибших

Сегодня, около 7.00 на 39-м км автотрассы Киев-Одесса вблизи с. Хлепча Васильковского района Киевской области автомобиль "Tойота" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Дэу-Ланос".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля "Дэу-Ланос" от полученных травм погибли на месте происшествия , а водитель "Tойоты" получил тяжелые телесные повреждения и госпитализирован в Васильковскую райбольницу.