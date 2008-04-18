Сайт ”Одноклассники” заработал три миллиона долларов за три месяца

Социальная сеть Odnoklassniki.ru, позволяющая искать в интернете своих школьных и институтских знакомых, заработала на рекламе за первый квартал 2008 года 3,3 миллиона долларов. По прогнозам основателя сайта Альберта Попкова, за год выручка должна составить 20-25 миллионов долларов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на "Ведомости".

К весне 2008 года Odnoklassniki.ru заняли пять процентов всего рынка банерной рекламы. Ожидается, что к концу года доля сайта вырастет до 8-10 процентов. При этом у социальной сети есть еще и платные сервисы.

Несмотря на значительный рост выручки, как отметил Альберт Попков, сеть по-прежнему остается убыточной. По его словам, ежедневно в сети регистрируется по 100 тысяч новых анкет. Из-за этого он полагает, что сайт выйдет из минуса уже в 2009 году.

Основной конкурент Odnoklassniki.ru - сайт Vkontakte.ru - свои финансовые показатели пока не раскрывает. Сейчас эти сайты являются самыми популярными в сети. Их ежемесячно посещает до 10 миллионов человек.