Черновецкий возьмет в руки грабли и всех приглашает

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал все политические силы принять максимальное участие в общегородской толоке, которая будет проходить в Киеве с пятницы по воскресенье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Он подчеркнул, что «одна из приоритетных задач киевской власти – это сделать нашу столицу самым красивым и цветущим городом в мире”. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил: “В течение двух лет мы серьезно занимаемся благоустройством улиц и дворов Киева и призываем всех подключиться к этому процессу”.

Киевский городской председатель сообщил, что распорядился, “чтобы в работе по уборке и благоустройству столицы приняли участие все чиновники города”. “Я убежден, что честные и чистые выборы должны пройти в чистом Киеве, и призываю все политические силы выйти на уборку столицы от мусора», - заявил мэр Киева.

«Я лично вместе с депутатами Блока Леонида Черновецкого приму участие в общегородской толоке. И призываю все политические силы, не на словах, а на деле доказать свою любовь к Киеву и уважение к киевлянам. Для этого нужно только последовать нашему примеру и, засучив рукава, взять в руки грабли и лопаты и поработать на благо города и киевлян», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева также сообщил, что ко Дню Киева в столице будут инвентаризованы все незаконно установленные МАФы и начнутся работы по их демонтажу.

«Я распорядился, чтобы «Киевэнерго» отключил электроэнергию всем этим хаотически установленным киоскам, поскольку председатели районов продолжают «прикрывать» их владельцев», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.