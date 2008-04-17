Затонувший «Нафтогаз-67» будут поднимать две недели

Заключительный этап операции на месте аварии украинского судна «Нефтегаз-67», в ходе которого корабль будет поднят со дна Гонконгского пролива, продлится около двух недель, передает Газета.ру.

Украинское транспортно-буксирное судно «Нефтегаз-67» затонуло 22 марта у берегов Сянгана (Гонконг) после столкновения с китайским сухогрузом «Яохай». Семь членов экипажа были спасены. Тела трех моряков спасателям удалось поднять со дна в первую неделю после трагедии. Судьба остальных 15 остается неизвестной. Предполагается, что они находятся в отсеках затонувшего судна.