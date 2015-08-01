В Украине появится международная база для занятий теннисом

В августе 2015 года в курортной зоне Киева – Пуще-Водице – стартует амбициозный спортивно-образовательный проект- Международная теннисная академия (МТА).

МТА созданапо образцу известных европейских теннисных академий. В ней совмещаются уникальная для Украины система обучения детей большому теннису и современный фитнес-клуб.

МТА – это профессиональная команда тренеров:

главный тренерНикоЛанди– член Ассоциации теннисистов-профессионалов; работал с игроками: ТОП-100 АТР; ТОП-60 WTA; ТОП-3 ITF

лучшие украинские тренеры по теннису

опытные иностранные специалисты: тренер по общей // специальной физической подготовке и ментальный тренер.

МТА – это многофункциональный комплекс, в котором комфортно заниматься теннисом,фитнесом, плаванием и детям и взрослым:

общая площадь составляет 35 158 м2

19 открытых и крытых теннисных кортов с современнымпрофессиональным покрытием для подготовки теннисистов и проведения турниров. Все покрытия для кортов имеют международный сертификат качества: 9 грунтовых кортов (СonipurProClay, Швейцария), 4 корта с хардовым покрытием (PremierCourt, США), 5 хардовых кортов (PlayFlexConfort, Италия), мультизал с паркетным покрытием (HardSportHelsinki, Германия). Корты Международной теннисной академии соответствуют стандартам проведения турниров уровня АТР – 250.

фитнес-клуб с двухуровневым тренажерным залом

спортивный 25-метровый бассейн (4 дорожки)

сауны

благоустроенныйкампусдля 200 юных теннисистов

полноценное сбалансированное питание для учеников академии

медицинское сопровождение и спортивная реабилитация

активный досуг юных теннисистов

комфортабельный отель для гостей академии (32 номера)

спортивный бар

охраняемая автомобильная парковка.

Курортные климатические условия Пущи-Водицы создают здоровуюоснову для эффективных занятий спортом.

Контакты для прессы:

Международная теннисная академия

Адрес: Киев, Пуща-Водица, ул. Городская, 9

Тел.: +38 044 33 99 77 0

сайт: http://tennis-academy.com.ua

e-mail: pr@tennis-academy.com.ua

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