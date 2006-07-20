Ющенко носит костюмы, как у Джона Леннона и Френка Синатры (фото)

Виктор Ющенко одевается в высшем ценовом диапазоне. Недавно на одном из официальных мероприятий Президент появился в добротном темно-синем костюме. Но привычка держать руку в кармане в этот раз сыграла с ним шутку. Делая этот жест, Ющенко случайно приподнял завесу над тайной своего гардероба.

На обратной стороне костюма Президента переливалась цветная подкладка с узором-логотипом, характерным для французского ателье "Zilli". Так стало ясно, какие именно костюмы носит Виктор Андреевич.

На подкладке пиджака президента фирменный знак Zilli

Такой же фирменный знак, как и на других аксессуарах Zilli. Фото с официального сайта Zilli

В Киеве есть магазин, где можно купить "Zilli", – на улице Грушевского в бутике "Санахант".

Как сообщили TABLOID в магазине, самый дешевый костюм "Zilli" стоит там не меньше 17 тысяч гривен, то есть 3,5 тысяч долларов.

Самый дорогой "Zilli" в Киеве обойдется в 24-25 тысяч гривен (5 тысяч долларов).

Выходит, Ющенко купил себе костюм почти на всю месячную президентскую зарплату, составляющую 23 тысячи гривен. Разве что скидку сделала кума президента Оксана Мороз, владелица магазина.

В магазине также рассказали, что почти на всех костюмах из зимней и осенне-весенней коллекций есть такая же цветная подкладка, как на пиджаке Ющенко. В летнем варианте она отсутствует.

Цена, которую TABLOID сообщили в киевском "Zilli" – не предельная. По другим данным, костюм этой марки может стоить и вдвое больше, чем 5 тысяч "зеленых".

Кроме Ющенко, одежду от "Zilli" предпочитали не менее известны личности. В частности, Джон Леннон и Френк Синатра, который заказывал 10 лет подряд одни и те же модели одежды.

Еще "Zilli" часто сравнивают с "Вrioni". Большинство украинских политиков предпочитают именно эту марку. Костюмы "Вrioni" не менее элитны и дороги, чем "Zilli". И цены на них близкие.

Но "Zilli" считается более кричащей одеждой, с претензией на випендреж. Например, депутат прошлого созыва и нефтебарон Игорь Еремеев ходил в костюме, на пуговицах которого большими буквами было написано "Zilli".

"Для президента надеваться в "Zilli" – это дурной тон и несоответствие в категориях "цена-качество", - рассказал TABLOID один из депутатов Верховной Рады.

"В Париже очень сложно увидеть богатых французов, которые носили бы эту марку. "Zilli" – это одежда для российских или арабских пижонов. Например, в Женеве в бутике "Zilli" есть русскоязычный продавец", - поделился с TABLOID депутат Дмитрий Святаш.

При этом Святаш добавил: "Носить для первых лиц государства "Zilli" – это то же, что установить дома золотой унитаз. И то, и другое китч".

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