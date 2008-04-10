В Киеве на мостах через Днепр будут дежурить эвакуаторы

В Киеве введено дежурство автомобилей-эвакуаторов на мостах через Днепр.

Коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» организовало совместно с УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве дежурства автомобилей-эвакуаторов на мосту им. Патона, Южном, Московском и на Мосту метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, дежурство необходимо для осуществления оперативной эвакуации технически неисправных или поврежденных транспортных средств во время аварий на указанных мостах. Известно, что чаще всего причиной заторов на дорогах столицы являются автомобили, попавшие в ДТП и мешающие свободно передвигаться другим участникам движения.

Отныне 4 машины-эвакуаторы КП «Киевтранспарксервис» будут дежурить у четырех мостов через Днепр и оперативно вместе с работниками ГАИ убирать участников ДТП с проезжей части.