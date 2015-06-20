В Киеве состоится Первый Всеукраинский съезд политической партии "СИЛА ЛЮДЕЙ"

СИЛА ЛЮДЕЙ - это молодая политическая партия, созданная в 2013 году, как единственная действенная альтернатива различным «квазипартийним» структурам, которые так и не смогли стать для активных граждан механизмом влияния на реальную политику в Украине. СИЛА ЛЮДЕЙ исповедует либерально-демократические ценности, которые традиционно созвучны мировосприятию свободолюбивых, трудолюбивых и ответственных украинский, которые готовы нести ответственность за собственное будущее и будущее нашей страны.

Мы не привыкли искать виновных в наших бедах - мы привыкли самостоятельно выбирать свой путь, обеспечивать благосостояние своей семьи и стремимся быть лидерами своих местных общин.

СИЛА ЛЮДЕЙ, прежде всего, представляет интересы среднего класса, того самого важного слоя общества, на котором основывается устойчивое экономическое развитие стран Западной Европы, США, Канады и других развитых стран. Наш ориентир - это гражданин, который живет по концептом «осознанной ответственности», который руководствуется Законом и требует этого от других. Либеральные взгляды на экономику в сочетании с поддержкой традиционных украинских семейных ценностей - это фундамент мировоззрения СИЛЫ ЛЮДЕЙ.

Во время съезда будет объявлено об участии партии СИЛА ЛЮДЕЙ в местных выборах в октябре 2015 года, представлены обновленный Устав и Манифест справедливости.

Сегодня СИЛА ЛЮДЕЙ - это шанс для граждан, которые стремятся изменить существующую олигархическую политическую систему, которая после Майдана постоянно пытается законсервировать существующее положение дел в стране. Мы идем во власть, чтобы изменить систему! Итого - СИЛА!

Место проведения съезда: конгресс-холл UBI HALL, ул. Дорогожицкая, 17.

Начало работы: 20 июня в 10:00.

Регистрация СМИ: press@sylalyudey.org

Дополнительная информация по тел. (067) 6564008