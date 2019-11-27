Брифинг нардепа Александра Дубинского
19:39, 27 ноября 2019Разное
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В четверг, 28 ноября, в 9:00-9:15 состоится брифинг народного депутата Украины Александра Дубинского и адвоката Татьяны Костяной на тему «Джокер под прикрытием генерального прокурора». Будут обнародованы достоверные факты информационной атаки Генеральной прокуратуры Украины под руководством Руслана Рябошапки на партию «Слуга Народа».
Место проведения: ул. Липская, 3
Время проведения: 9:00-9:15
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