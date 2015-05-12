Второй всеукраинский «ЭКОкласс» - чтобы Украина расцвела сейчас

В Киеве пройдет церемония награждения победителей социального экологического проекта, вдохновившего сотни тысяч украинских школьников на настоящие экоподвиги и решение взрослых проблем защиты окружающей среды

18 мая 2015 года в Киевском планетарии «ATMASFERA 360» на ул. Большая Васильковская, 57/3 (ст. м. Олимпийская) состоится церемония награждения II всеукраинского конкурса для школьной молодежи «ЭКОкласс». Проект инициировал Геннадий Выходцев, руководитель Группы компаний «ФОКСТРОТ», а реализовала торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома».

Конкурс под слоганом «Твой первый взрослый проект» с 2013 года объединяет усилия детей, родителей, учителей и всех неравнодушных в решении экологических проблем регионов Украины. В 2014 году организаторы получили 470 конкурсных проектных работ о защите окружающей среды силами школьников в возрасте от 6 до 17 лет и их педагогов. Работы были присланы из более 400 школ Украины и 520 экологических кружков.

В результате, члены жюри конкурса определили лучшие коллективы ЭКОактивистов и пригласили в Киевский планетарий «ATMASFERA 360» на церемонию награждения. Место встречи выбрано неслучайно: по задумке организаторов, здесь участники почувствуют, насколько глобальными являются экологические проблемы, решаемые нашими школьниками локально, в своих городах и селах!

Во время праздника школьные коллективы – обладатели 1, 2 и 3 призовых мест в трех номинациях конкурса («ЭКОдизайн», «ЭКОинновация» и «ЭКОкреатив») раскроют свои секреты победы. Лауреатов также ожидает полнокупольное видео «На голубой планете» от украинских аниматоров, в котором Земля представлена во всем ее биологическом разнообразии, что воодушевит школьников на новые экологически-значимые свершения. Всех гостей ожидает множество сюрпризов и трюков науки от группы веселых ученых. Кульминацией праздника станет исполнение вместе с любимыми артистами - группой «Авиатор» - легендарной песни «Трава у дома».

На финал II всеукраинского конкурса для школьной молодежи «ЭКОкласс» приглашены:

- министр образования и науки Украины Сергей Квит;

- инициатор проекта «ЭКОкласс» Геннадий Выходцев;

- организатор конкурса, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник;

- партнеры проекта: директор Национального эколого-натуралистического центра МОН Украины Владимир Вербицкий и президент международного фонда «Сокращение рисков» (Risk Reduction Foundation) Владимир Костерин. Специальные призы получат учителя от медиа-партнера – журнала «Единственная».

Во II всеукраинском конкурсе проектов «ЭКОкласс» приняли участие около 700 000 человек, которые:

- убрали 25 тыс. га территории;

- высадили 55 тыс. кустов и 112 тыс. деревьев;

- посадили 12 тыс. цветковых растений;

- заложили 58 парков;

- разбили 162 клумбы и участки с лекарственными растениями;

- провели 3240 экологических агитационных мероприятий, выступлений агитбригад;

- изготовили и разместили 1820 кормушек и скворечников;

- озеленили 12 школ;

- обустроили 15 колодцев;

- провели 115 флэш-мобов и 27 круглых столов по умелому обращению с отходами;

- упорядочили и расчистили 302 русел рек, источников, прудов и прибрежных полос;

- создали 55 экологических троп;

- передали на переработку 2 715 кг стеклотары;

- утилизировали 1100 кг полиэтиленовых материалов;

- передали на утилизацию 805 кг батареек;

- собрали 41 тонну макулатуры;

- ликвидировали 11 тыс. несанкционированных свалок;

- создали 33 детские площадки;

- организовали 351 зеленый уголок и зимний сад;

- провели 95 экомастер-классов;

- организовали 324 субботника;

- оборудовали 14 зон безопасного пребывания детей на берегах реки в летний и зимний период;

- изготовили и установили 26 информационно-предупреждающих щита.

Партнер мероприятия – польский производитель флеш-памяти Goodram.

Конкурс проводится при поддержке Института инновационных технологий и содержания образования МОН Украины.

Контакты для аккредитации СМИ: Елена, Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua, моб.тел.(050) 449-39-99, (044) 537-48-00 (внут.номер 72671). Регистрация до 15.05.15 включительно.

О социальной инициативе «Фокстрот»:

Общенациональный образовательный проект «ЭКОкласс», который является частью корпоративной социальной ответственности бизнеса «Фокстрот», реализуется в Украине с 2013 года. Так, в I всеукраинском конкурсе «ЭКОкласс» приняли участие школьники со всех областей Украины. Общее количество непосредственных участников - около 20 000 человек. Было получено более 400 проектов. Отчет об экологических результатах I всеукраинского конкурса «ЭКОкласс» - http://www.foxtrot.com.ua/pages/ecoclass-pr/1028

Справка: торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» является крупнейшей розничной сетью по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупок по данным TNS Ukraine, MMI 2010-2014/2. ТМ «Фокстрот. Техника для дома» демонстрирует инновационный подход к развитию через сервисы «Финансовый супермаркет» и «Фокс Клуб», формат «Shop-in-Shop» и уникальное мобильное приложение «Выбирай технику с помощью дополненной реальности». «Фокстрот» также известен на украинском рынке как бренд, который заботится об окружающей среде (социальные проекты «Зеленый офис», «ЭКОкласс») и о безопасности детей (проект «Школа безопасности»).