Посетите фестиваль "Еда моря"!

Собственная коптильня, невероятная фотозона, дегустации, мастер-классы, розыгрыши и веселый морской оркестр - и это еще не полный список, чем будет удивлять фестиваль в этом году.

Уже в эту пятницу во второй раз откроет двери для всех поклонников рыбы и морепродуктов фестиваль «Еда моря»!

22-23 ноября в новом торгово-развлекательном центре River Mall в магазине «Сильпо» состоится рыбный фестиваль, где будет представлено 130 видов рыб и других морских обитателей из 25 стран мира!

Программой предусмотрены вкусные дегустации, интересные мастер-классы, пробы кулинарных шедевров, невероятная ферма устриц и специальное морское меню по привлекательным ценам.

На фестивале свою продукцию представят крупнейшие поставщики морепродуктов в Украине. Гостям предложат свежие деликатесы из морской рыбы и различных морепродуктов высокого качества.

Традиционно представят свою линию морских деликатесов известные во всем мире морепродукты Аляски. Для знатоков продукции будет возможность приобрести любимые товары по лакомыми ценам.

Для тех, кто только начинает знакомство, будет полезным узнать преимущества морепродуктов Аляски, ведь чем отличается эта рыба, так это тем, что в ее рацион не входят искусственные корма, что делает ее экологически чистой.

Натуральная рыба северных морей - это полезно, вкусно, современно. Рыба Аляски подходит на любой случай, от ежедневного семейного обеда, до особо праздничного ужина. Чем будут угощать наши гости? Морепродуктами и рыбой премиум-класса! Пять видов тихоокеанского лосося: горбуша, кета, кижуч, нерка и чавыча, а также черная треска, крабы, палтус и морские гребешки. Также будет возможность дегустировать. Представители обещают раскрыть рецепты и щедро делиться советами.

В этом году представители продукции Аляски подготовили для своих гостей «морской» сюрприз - специальный стенд, где каждый посетитель «Еды моря» погрузится в мир Аляски с помощью виртуальной реальности!

Настоящее шоу по обработке огромного тунца от неповторимого бренд-шефа Сильпо - Марко Черветти, начнется 22 ноября в 17:00, а в субботу - не пропустите в 13:00.

Маленькие посетители тоже будут в восторге, для них будет работать детская зона с мастер-классами и развлечениями.

Собственная коптильня, невероятная фотозона, дегустации, мастер-классы, розыгрыши и веселый морской оркестр - и это еще не полный список, чем будет удивлять нынешний фестиваль «Еда моря»!

Если вы еще не успели попробовать гребешки, мидии, крабы, омары и другие морские деликатесы - у вас есть две замечательные возможности - два дня, когда вы по-настоящему оцените разнообразие морского мира.

В пятницу 22 ноября празднование начнется в 16:00, а в субботу стартует в 11 утра, а продлится до 22:00.

Вход свободный для всех желающих!

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