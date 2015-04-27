С 1 ПО 9 МАЯ в Киеве пройдет ГРАНДИОЗНЫЙ KIEV MAY-ART PICNIC

Где же еще проводить майские праздники, как не на открытом воздухе? Теперь не нужно ехать за город - на Kiev May-Art Picnic вы найдете все, что нужно для счастья в долгожданные весенние выходные!

Тепло весеннего солнца и кусочек природы в центре мегаполиса на полянах и рощицах одного из любимейших всеми ландшафтных парков города «ПЕВЧЕЕ ПОЛЕ» и развлечения с утра до позднего вечера! Уникальная территория знаменитого парка словно создана для того, чтобы располагаться с друзьями и семьями в комфортных зонах отдыха, где организаторы самого масштабного пикника в Киеве подготовили разнообразную «культурную» и «вкусную» программу.

На KIEV MAY-ART PICNIC каждый, независимо от возраста, увлечений и предпочтений найдет для себя развлечение по душе.

- Живая музыка на трех фестивальных сценах. 4-х часовые музыкальные марафоны (звезды украинской музыки от поп- и этно - до рока и «альтернативы») – Kishe, Тартак, Виталий Козловский.

А также Xl D'lux, OlEYNIK (ex-Діо Фільми), Анна-Мария, Киев Электро, Ричард Горн, Даша Суворова, Kadnay, Нравится, Артем Мех, Не ЛЮДИ, Мишель, Александр Павлик, Алиса Милош, Аферистки, Оля Цибульська и другие. Ведущий - Олег Кензов.

- Для любителей искусства - выставка современного арта и Парк Граффити.

- «День театров»: лучшие спектакли для детей по утрам, для взрослых – по вечерам

- Байкер-зона с выставкой байков и выставка лучших тату-салонов «зацепит» мятущиеся души романтиков дорог.

- Настоящий передвижной кинотеатр-планетарий позволит поразиться красоте звездного неба в любое время суток.

- Ярмарка мастеров hand-made с мастер-классами (скульптура, гончарство, декупаж, картины из песка и другие)

- Разнообразные аттракционы и соcтязания (гигантский калейдоскоп и другие развлечения надолго увлекут непоседливых детей.

- На пикнике вы сможете вкусить все прелести барбекю-меню: сосиски, стейки, запеченная рыба, свиные окорока, овощи.

- Зоны отдыха с бесплатным Wi-Fi: можно расслабиться на природе в необычном дизайнерском кафе.

KIEV MAY-ART PICNI пройдет с 1 по 9 мая, время работы: с 11.00 до 22.00

Цена билета: 1, 2, 3 мая - 65 грн. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая – 35 грн. Дети до 7 лет – бесплатно! В стоимость входного билета входит комплимент!

Детальная программа фестиваля:

http://mayart.com.ua/ https://vk.com/kievmayartpicnic

Дополнительная информация: (044) 221 75 69, (044) 222-91-54

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