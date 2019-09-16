Открытый фестиваль еврейской жизни Jewish Open Space`2019!

Шалом! Именно так вас будут приветствовать на самом масштабном еврейском событии Украины - пятом открытом еврейском фестивале Jewish Open Space`2019!

21 сентября с 12:00 до 20:00 в Мариинском парке пройдет яркий еврейский праздник, открытый для всех!

Jewish Open Space - это фейерверк живой музыки, юмор, радостное, семейное общение, полезные активности, клубы, курсы, развлечения, сюрпризы, и полное погружение в атмосферу шалома.

НАС ЖДУТ:

Квесты и флешмобы

Неоновая тельавивская вечеринка и возможность сняться в кино!

Еврейский театр

Живая музыка и танцы, оркестр НАОНИ, капелла им. Л.Ревуцкого (клезмер, современная электронная музыка, еврейские хороводы, дебка «Хава нагила» и драйвовый данс!)

Еврейская электронная музыка от групп Derech и Gesher

Развлечения для детей и подростков

Множество подарков и вкусных угощений

Лотерея с призами

Артисты и спикеры из Украины, США и Израиля.

! В рамках фестиваля будет установлен рекорд Украины - участники станцуют в самом большом в стране еврейском хороводе.

Традиционно фест посвящен Рош а`Шана - празднованию еврейского Нового года. Уже пять лет подряд он радует киевлян, гостей из разных городов Украины, Израиля, Беларуси, США и Финляндии.

В прошлом году фест получил награду 2019-2020 от Европейской ассоциации фестивалей (EFFE): www.festivalfinder.eu

Территория фестиваля - это локации, посвященные различным сферам еврейской жизни:

• СТИЛЬ ЖИЗНИ - стилизация под старинный штетл - о том, чем жили евреи, что любили, о чем мечтали в старые времена.

• ХЕСЕД - самое сердце еврейского народа. Любовь, сострадание и милосердие к ближним - вечные и общие ценности еврейской и украинской культур.

• СЕМЬЯ - Одесский дворик, где вы-таки узнаете о секретах еврейского счастья :)

• РАЗВИТИЕ - один квантовый скачок - и вы в городе будущего! Здесь вы прокачаете скилы, необходимые для хай-тек жизни.

• ХОББИ – здесь узнаем о том, чем живет современная еврейская молодежь.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

12:00 -18: 00 оригинальные локации о еврейской жизни Киева (на территории парка) на сцене "Ракушка":

13:00 - 13:45 - Капелла им.Л.Ревуцкого с концертом "Лехаймо!"

14:30 - 15:15 - Бат Ривка Уиттен и группа Gesher - концерт "Гешер"

16:00 - 17:00 - оркестр НАОНИ

18:00 - 19:00 - гала-концерт с участием группы Derech.

ВХОД СВОБОДНЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

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Сайт: jewishpeople.in.ua

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