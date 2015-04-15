В плену имперского прошлого

Россия основательно застряла в прошлом. К таким выводам можно прийти, если посмотреть на заявления и действия ведущих российских политиков, общественных деятелей, представителей интеллигенции и культуры. Любимой темой для обсуждения элиты РФ является американский империализм, как и в советские времена. Недавно важная фигура российского политического класса, председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин четко сформулировал свое видение «происков США, мешающих развиваться России».

Цели США в мировой политике, согласно Нарышкину, весьма просты. В первую очередь, - это доступ к ресурсам Евразии через «украинское окно» и установление полного контроля над Европой, которая успела превратиться в реального конкурента Вашингтону. Все как в «старые добрые времена» - американская империя против российской.

Вот только имперские подходы и мышления намертво остались в 20 столетии. Реальное продвижение глобализации, развитие мировой торговли и полная взаимозависимость и взаимодополняемость практически всех развитых стран (та же Россия не менее, чем на 70% зависит от импорта, преимущественно западного), а также окутывания мира в информационную паутину при помощи Интернета создало нежизнеспособные условия для империй. Настало время транснациональных корпораций и сетевых сообществ.

Тем не менее, российская политическая элита активно использует тему борьбы империй, ставя свою страну в ряд равнозначных соперников тем же США. При этом, единим относительным параметром, который позволяет это делать, является ядерный арсенал России, унаследованный от СССР. Неудивительно, что тема «ядерного пепла» - главный козырь Кремля. Но и он уже перестал работать, так как Запад устал бояться.

Весь мир осознал, что Россия является глобальной проблемой, которую надо решать. Для этого пока используют политику сдерживания, преимущественно санкциями и кровью украинских граждан, держащих линию фронта. Для этой цели Украине оказывается финансово-экономическая и военная помощь. Прибывшие военные инструктора из Великобритании, и в недалекой перспективе США и Канады научат украинцев надежно держать восточную границу западной цивилизации и постепенно дадут необходимое оборудование и оружие. Именно украинцы будут выполнять роль главного сдерживающего щита от России непосредственно на линии соприкосновения.

Вопрос в другом, - понимает ли Запад необходимость оперативного решения устранения российской угрозы? Часть европейских стран слишком открыто пытается вернуться к формуле отношений «business as usual», предлагая Украине повторить грузинский опыт после 2008 года. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предпринимает все возможное для «замораживания» конфликта на Востоке Украины и скорейшего возвращения России в круг доступных бизнес-партнеров. Такое поведение части немецких и других политиков демонстрирует расчет на то, что после «замораживания» конфликта в Украине, станет возможным возврат к прежним отношениям с путинской Россией без восстановления разрушенной Путиным системы глобальной и региональной безопасности. Это глубокая ошибка, которая может очень печально закончится для ЕС и для Украины, поскольку удовлетворить геополитический аппетит Путина Украиной не выйдет. Для хозяина Кремля Украина очень важная, но не самодостаточная часть плана по восстановлению российского влияния в Евразии и мире. Европейские политики пребывают в своих иллюзиях, что Путин живет в реалиях 21 века, когда можно быть в выигрыше всем странам, делая ставку на глобальную торговлю, обмен технологиями, капиталами, товарами, специалистами, инновациями.

Путин же оперирует в своих решениях мышлением 20 века, когда идет «игра с нулевой суммой» и победитель возможен только один. Когда для глобального влияния необходим захват новых территорий, а также доминирование в военном отношении, особенно в компоненте ядерных сил, с декларируемой готовностью погрузить мир в хаос ядерного конфликта.

Путин продолжает жить в формате борьбы империй. Поэтому ближайшее окружение российского президента также активно использует критику американского империализма. Не транснациональных корпораций, банков или военно-промышленного лобби, а именно империализма.

С другой стороны, Сергей Нарышкин как и подавляющее большинство российских политиков высокого ранга отчетливо понимает, что «борьба с американской империей» - самый воспринимаемый населением России идеологический суррогат, который эффективно обеспечивает контроль над массами. Под предлогом борьбой с США (пусть и в Украине) нынешние российские власти могут проводить любые социальные эксперименты над российским обществом.

Это цена нахождения в плену имперского прошлого.

Ницше утверждал, что «только тот, кто строит будущее, имеет право быть судьей прошлого». Нынешняя Россия отказалась от строительства своего будущего, поэтому вполне вероятно, что она также потеряет и свое прошлое. Настоящее прошлое.

Роман Рукомеда, политический эксперт