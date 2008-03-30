В Гонконге начались работы по подъему затонувшего судна «Нафтогаз-67»

Спасатели начали работы по подъему украинского судна "Нафтогаз-67", затонувшего в Гонконгском проливе.

Как передает NEWS.ru, для спасательной операции к месту ЧП направляется крупнейший в Азии плавучий кран. В настоящее время водолазы закрепляют тросы, на которых будет поднят корабль.

Сегодня украинские специалисты смогут подняться на борт судна "Яохай", которое столкнулось с "Нафтогазом" 22 марта. Как сообщили ранее спасенные моряки, после столкновения китайский корабль проследовал мимо, не оказав украинцам помощи.

На месте аварии не прекращаются поисковые работы. Всего на этой неделе нашли тела троих моряков. Теперь в списке пропавших без вести - 15 человек. Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одного гражданина Китая - удалось спасти.

Как сообщалось, 22 марта в Южно-Китайском море в проливе между островом Лантау и Новыми территориями Сянгана (Гонконга) в условиях тумана столкнулись украинское судно "Нафтогаз-67" и крупнотоннажный китайский сухогруз "Яохай".

Украинское судно, получив четырехметровую пробоину, затонуло в течение нескольких минут. На его борту были 25 человек.