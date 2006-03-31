Лучше бы Партию регионов возглавлял Ахметов

Смотрела пресс-конференцию Ахметова по всем каналам. Он производит хорошее впечатление. Видно, что человек конкретен, не любит демагогии и к дешевому популизму не опускается. Понятно, он волновался на своем первом публичном выходе в столице, поэтому все время качался назад-вперед, обдумывал каждую фразу, запинался, но это не испортило впечатления.

Ни одной глупости он не сказал, по крайней мере в телевизоре не показали. Явная заготовка о браке (мол, любви к “Нашей Украине” нет, но лучше брак по расчету) прозвучала хорошо. Даже донецкий акцент не так резал ухо, как у Виктора Федоровича.

Думаю, если бы “Регионы” возглавлял Ахметов, а не Янукович, они набрали бы еще больше голосов.

Донецкий олигарх был вполне искренним, когда говорил, что не претендует на должность премьера. Зачем ему этот геморрой? Эту глупость, наверное, выдумали журналисты.

Думаю, Юле Владимировне будет не так просто соревноваться с этой фигурой в борьбе за место в коалиции вместе с “Нашей Украиной”. Когда борются популизм с “конкретикой”, сначала побеждает популизм, но потом “конкретика” берет верх. Думаю, что рано или поздно Ющенко с Ахметовым таки договорятся.