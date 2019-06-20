Сегодня, 20 июня, в 14:00 у мемориальной доски памяти журналистов, которые погибли во время выполнения профессиональных обязанностей, пройдет пресс-конференция относительно обстоятельств убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Вадим Комаров скончался ночью 20 июня не приходя в сознание после жестокого нападения 4 мая в центре Черкасс.

Участники пресс-конференции:

- Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;

- Валерий Макеев, адвокат, правозащитник, секретарь НСЖУ (Черкассы).

Место публичного мероприятия - на Крещатике возле здания НСЖУ (улица Крещатик, 27-А).

Начало - 14:00