Пресс-конференция относительно обстоятельств убийства черкасского журналиста Вадима Комарова
14:00, 20 июня 2019Разное
116 0
Сегодня, 20 июня, в 14:00 у мемориальной доски памяти журналистов, которые погибли во время выполнения профессиональных обязанностей, пройдет пресс-конференция относительно обстоятельств убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.
Вадим Комаров скончался ночью 20 июня не приходя в сознание после жестокого нападения 4 мая в центре Черкасс.
Участники пресс-конференции:
- Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;
- Валерий Макеев, адвокат, правозащитник, секретарь НСЖУ (Черкассы).
Место публичного мероприятия - на Крещатике возле здания НСЖУ (улица Крещатик, 27-А).
Начало - 14:00
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter