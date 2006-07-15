В столковении легкового автомобиля с мотоциклом погибли трое детей
13:32, 15 июля 2006Разное
373
И еще двое взрослых
Возле с. Дашковка Кобеляцкого района Полтавской области на автодороге Васильевка-Днепродзержинск в результате столкновения мотоцикла "Ява" с коляской и легкового автомобиля погибли 5 человек - водитель и пассажиры мотоцикла, в том числе 3 ребенка.
Водитель легкового автомобиля с травмами средней степени тяжести госпитализирован.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter