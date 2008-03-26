На Волыни разыскивают солдата, сбежавшего из воинской части с оружием

Сегодня, 26 марта, в Волынской области во время несения караульной службы оставил с оружием место несения службы военнослужащий срочной службы отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины солдат Иван Р.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Самовольное оставление поста военнослужащим обнаружил начальник стражи. На месте несения службы солдат Иван Р. оставил каску, бронежилет и штык-штык и через поврежденное им ограждение поста исчез с автоматом Калашникова.

Сразу же после выявления отсутствия солдата начальник Владимир-Волынского гарнизона объявил проведение операции “Кольцо”, были оповещены местные органы МВД, СБУ и Государственной пограничной службы.

В воинской части, где произошло чрезвычайное событие, работает оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковником Николаем ЦИЦЮРСКИМ.

Непосредственная организация розыска исчезнувшего солдата осуществляется под руководством командира 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея ГОРОШНИКОВА.

Налажено тесное взаимодействие с органами МВД, СБУ и Государственной пограничной службы. В частности, на месте события работают представители правоохранительных органов со служебными собаками.

Силами подразделений Вооруженных сил Украины и МВД Украины перекрыты возможные маршруты передвижения беглеца, под пристальный присмотр взяты железнодорожные и автобусные станции, автодороги Волыни. Ведется предупредительная работа с населением области и среди владельцев транспортных средств. Также проинформированы подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и органы внутренних дел по месту жительства родных и близких солдата Ивана Р.

По данным предварительного расследования возможной причиной самовольного оставления поста солдатом Иваном Р. могли стать неурядицы в отношениях с его девушкой, поскольку до освобождения в запас солдату Ивану Р. оставалось прослужить около трех-четырех недель.