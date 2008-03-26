Опознали тела двух моряков с затонувшего в Гонконгском проливе украинского судна

Опознаны тела двух членов экипажа с затонувшего в Гонконгском проливе судна «Нафтогаз-67».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», которому принадлежит судно.

По информации, поступившей от работающей в Гонконге украинской правительственной комиссии, тела двух моряков, обнаруженных накануне, были опознаны сегодня, 26 марта. Это моторист 1-го класса Александр Пискунов (1975 года рождения, женат, есть дочь - 1996 г.р. Проживал в крымском поселке Черноморское) и матрос 1-го класса Александр Кардаш (1976 года рождения, женат, проживал в Николаеве).

«Тела погибших будут в ближайшее время доставлены на родину», - отметили в компании.

Поиски остальных членов экипажа судна «Нафтогаз-67» продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (владелец «Черноморнефтегаз», Украина) и балкера «Яохай» (КНР).

На судне «Нафтогаз-67» находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали спасатели в открытом море.

25 марта водолазы нашли и подняли на берег тела двух моряков.

Судьба 16 членов экипажа судна «Нафтогаз-67» остается неизвестной.