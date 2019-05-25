Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве

30 мая состоится вечер зажигательного фламенко с участием испанской танцовщицы Марии Кабальеро и украинского ансамбля Piano Flamenco Band в Caribbean Club Concert Hall. Всех гостей и участников действа закружит ураган испанских страстей.

Волшебная гостя вечера — Мария Кабальеро — экстравагантная страстная танцовщица с родины фламенко, артистка Cirque du Soleil и резидент лучших сцен Европы. Ее танец — взрывной микс из традиционного фламенко и трендов современной хореографии.

30 мая гостей вечера ждут чувственные ритмы и мелодии Испании, шарм фортепиано в классическом звучании и пьянящая хореография Марии Кабальеро в сопровождении киевских виртуозов Piano Flamenco Band. Музыку известных испанских композиторов – Paco de Lucia, Montse Cortes, Pablo Maldonado, Maria Toledo, Aleх Conde – виртуозы исполнят в оригинальном звучании.

Piano Flamenco Band играют музыку в стилях фламенко-джаз и фламенко-фьюжн. К характерному «испанскому» звучанию гитары и кахона они добавляют фортепиано, благодаря этому их музыка приобретает новую мелодичность.

Говорят, фламенко — это искусство ранить сердце без кинжала. Вы готовы к знакомству с самой эмоциональной музыкой в мире? Тогда ищите билеты на сайте: bit.ly/2JyaV3g.