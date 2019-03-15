Публичное обсуждение дальнейшего развития столицы "Муниципальная стратегия Киева"

19 марта 2019 года в 10:00 в гостинице «Киев» состоится публичное обсуждение дальнейшего развития Киева с экспертами, общественными деятелями и лидерами мнений "Муниципальная стратегия Киева".

Как отмечают организаторы мероприятия, "существующая сейчас ситуация в столице вызывает огромную неопределенность для многих киевлян и инвесторов. Из-за неспособности сегодняшних властей комплексного и системного развития города мы имеем только распределение финансовых потоков, что прикрываясь демократическими принципами уничтожают экономику столицы и страны в том числе".

"Мы должны создать столицу, которая даст каждой общине (района) Киева реализовать все свои экономические и инфраструктурные возможности. Речь идет о принятии нового подхода к экономическому развитию столицы", говорится в анонсе мероприятия.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КИЕВА – это стратегия создания более справедливого, инклюзивного города с экономикой, которая работает для всех киевлян и инвесторов. Веками город был европейским центром торговли и коммерции. История подтверждает, что сегодня Киев должен стать не только опорной точкой европейской экономики, но и лучшим местом для ведения бизнеса, создания и развития новых компании.

19 марта 2019 года эксперты “Муниципальной стратегии Киева”: Юрий Сенюк – украинский ученый, член Академии наук, Алексей Кучеренко – эксперт в области ЖКХ, Александр Ротов – заслуженный строитель Украины, председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины, Георгий Духовичный , вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины, народные депутаты Украины Борислав Береза, Антон Геращенко, Виктор Галасюк, обсудят лучшие проекты, которые жители Киева считают целесообразными для развития города. Подробнее в Программе мероприятия. Было представлено более 20 проектов, среди финалистов:

“Пробег под каштанами” – наймаштабніший спортивно-благотворительный проект Украины. Привлекает неравнодушных людей и компании, которые готовы помочь детям с пороками сердца. Собранные средства направляются на приобретение медицинских препаратов и оборудования для детской больницы «ОХМАТДЕТ» и в Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

ЖК «Патриотика на озерах» (Аркада) – целый микрорайон, что протянулся по левому берегу Киева, от станции метро «Позняки» до станции «Осокорки». Кроме развитой социальной инфраструктуры: школ, больниц, заведений питания, развлекательных центров и остановок общественного транспорта, в нем присутствуют великолепные скверы и аллеи на берегу озера Небреж – одного из крупнейших озер в окрестности Киева, который является прекрасным местом для активного отдыха молодых семей и прогулок с детьми. Кроме социальной миссии ЖК «Патріотика» несет еще и культурную. Фасады стен украшены народными орнаментами, которые символизируют историю и традиции развитой и богатой Украины.

Unit City - первый в Украине проект международного масштаба, уровня и значения, нацелен на создание мощного научного кластера. Цель проекта заключается в объединении молодых, креативных, успешных компаний, людей и идей для строительства «Силиконовой долины» в центре Киева. «Unit City» является экономически и образовательно выгодным проектом для города.

UrbanSpace 500 - проект призван объединить лучшие заведения питания на одной территории для удовлетворения вкусов самых взыскательных гостей. UrbanSpace будет стимулировать развитие мелкого и среднего бизнеса и креативных идей среди всего населения города.

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