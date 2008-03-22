Игорный бизнес обеспечивает 1% доходов страны, а может - втрое больше

Игорный бизнес способен обеспечивать 3% доходов государственного бюджета при условии грамотного государственного регулирования отрасли.

Такое мнение высказал в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» президент Союза предпринимателей игорного бизнеса Украины Александр БОЙКО.

«Государство должно быть заинтересовано в грамотном регулировании игорного бизнеса. Сейчас в нашей стране на долю этой отрасли уже приходится около 1% бюджетных поступлений. И это не предел, так как в идеале игорный бизнес в Украине (с учетом реальных доходов в стране) способен обеспечивать до 3% доходов бюджета», — заявил А.БОЙКО.

Он также высказался за проведение публичных парламентских слушаний на тему регулирования деятельности игорного бизнеса.

«Сейчас целесообразно провести на эту тему публичные слушания в парламенте. Только такой подход позволит обеспечить прозрачный и незаангажированный процесс формирования нормативной базы, регулирующей отрасль. Иначе мы получим очередной лоббистский закон», — подчеркнул А.БОЙКО.

Напомним, на сегодня в парламенте находятся 4 законопроекта по регулированию игорного бизнеса. Министерство финансов не устраивает ни один из них, и оно намерено разработать свой вариант законопроекта.