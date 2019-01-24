III Всеукраинский съезд политической партии "Национальный Корпус"

В пятницу, 25 января, во Дворце спорта состоится ІІІ Всеукраинский съезд политической партии «Национальный Корпус».

10:00 – начало регистрации делегатов.

12:30 – начало регистрации представителей СМИ.

13:00 – начало съезда.

В работе съезда примут участие 6 тысяч делегатов от общин Украины.

Лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий объявит о планах и определит политический курс партии на 2019 год.

Адрес проведения съезда: Киев, пл. Спортивная, 1, Дворец спорта.

«Национальный корпус» – украинская политическая партия, созданная путем объединения общественного движения «Честные дела» и общественной организации «Патриот Украины» 14 октября 2016 года.

Основу партии составляют активисты общественной организации «Гражданский Корпус «Азов», бывшие военнослужащие полка «Азов», общественные активисты.

«Национальный Корпус» – самая активная политическая сила Украины, которая имеет наибольшую динамику роста численности своих сторонников.

Лидер партии – Андрей Билецкий.

Родился в 1979 году в Харькове.

Участник акции «Украина без Кучмы» и Оранжевой революции.

Основатель и бессменный командир организации «Патриот Украины».

Основатель и командир партизанского отряда «Черный Корпус», батальона, потом полка «Азов».

Организатор и участник освобождения Мариуполя и Марьинки, Широкинской операции, командовал батальоном во время Иловайской операции.

Основатель и бессменный председатель Гражданского Корпуса АЗОВ.

Лидер «Азовского» движения.

Аккредитация СМИ по телефону: +380937235926