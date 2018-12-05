Главное мероприятие сферы ЭКО-2018. Итоги года «ЭКО-Оскар»
Впервые в Украины 17 декабря вручат ЭКО-Оскара (награда «ЕКОтрансформация-2018») за достижения в области экологической безопасности!
День, который объединит всех ключевых персон государства и бизнеса в сфере ЭКО, лучших известных отраслевых экспертов и руководителей ведущих предприятий.
Дата: 17 декабря 2018
Время: 10.00-17.00
Место: Premier Palace Hotel, г.. Киев, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7 / 29
Будут награждены 50 стейкхолдеров зеленых изменений - те, кто в течение года влияли на экологическую политику государства и отдельных предприятий, успешно преодолевали преграды и находили решения для экологической трансформации государства и бизнеса!
Среди стейкхолдеров:
Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины;
Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины;
Александр Домбровский, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
Сергей Савчук, Председатель Госэнергоэффективности;
Ирина Овчаренко, председатель Госводагентства;
Наталья Бойко, заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
Кирилл Шевченко, председатель правления «Укргазбанка»;
Виктория Киреева, директор департамента экологии и природных ресурсов Киевской областной государственной администрации
Руслан Стрелец, Директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной государственной администрации
Анатолий Куцевол, директор Команды поддержки реформ при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины;
Александр Семенец, главный эколог МХП;
Андрей Вагин, заместитель генерального директора по экологии ОАО «Укрграфит»;
Игорь Черняк, директор по охране труда, промышленной и техногенной безопасности ОАО «Запорожсталь»;
Ирина Вербицкий, менеджер направления «Экология» энергетической компании ДТЭК;
Дмитрий Новицкий, Председатель правления - генеральный директор ЗАО «АК« Киевводоканал »;
Олег Юсипенко, и. о. генерального директора КП «Плесо»;
Вадим Ноздря, директор КП «Зеленый город» и др.
Больше - http://ecobusinessforum.tilda.ws/
Лидеры представят свои главные достижения, лучшие реализованные екоришення, поделятся перспективными векторами развития украинского бизнеса для экологической безопасности и устойчивого развития.
Мероприятие объединит тех, кто в 2018 году:
- Успешно воплощал законодательные изменения и формировал благоприятный инвестиционный климат
- Финансировал и консультировал экологические проекты
- Модернизировал производство и внедрял современные экотехнологии
- Успешно реализовал зеленые инициативы
- Работал над созданием действенной платформы для зеленых изменений
В программе:
- более 50 выступлений
- более 300 участников
- более 6:00 презентаций экологических кейсов
Организатор - «ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ».
Модератор - Людмила Цыганок, координатор проектов «Экология предприятия» и ЕКОтрансформация:
(044) 568-5138 (вн. 359)
Для аккредитации СМИ и регистрации участников:
Валентина Кисель
(044) 507-22-26 (вн. 303)
Аккредитация СМИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать перечень ФОТО и видеоаппаратуру!