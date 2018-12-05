Главное мероприятие сферы ЭКО-2018. Итоги года «ЭКО-Оскар»

Впервые в Украины 17 декабря вручат ЭКО-Оскара (награда «ЕКОтрансформация-2018») за достижения в области экологической безопасности!

День, который объединит всех ключевых персон государства и бизнеса в сфере ЭКО, лучших известных отраслевых экспертов и руководителей ведущих предприятий.

Дата: 17 декабря 2018

Время: 10.00-17.00

Место: Premier Palace Hotel, г.. Киев, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7 / 29

Будут награждены 50 стейкхолдеров зеленых изменений - те, кто в течение года влияли на экологическую политику государства и отдельных предприятий, успешно преодолевали преграды и находили решения для экологической трансформации государства и бизнеса!

Среди стейкхолдеров:

Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины;

Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины;

Александр Домбровский, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

Сергей Савчук, Председатель Госэнергоэффективности;

Ирина Овчаренко, председатель Госводагентства;

Наталья Бойко, заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;

Кирилл Шевченко, председатель правления «Укргазбанка»;

Виктория Киреева, директор департамента экологии и природных ресурсов Киевской областной государственной администрации

Руслан Стрелец, Директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной государственной администрации

Анатолий Куцевол, директор Команды поддержки реформ при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины;

Александр Семенец, главный эколог МХП;

Андрей Вагин, заместитель генерального директора по экологии ОАО «Укрграфит»;

Игорь Черняк, директор по охране труда, промышленной и техногенной безопасности ОАО «Запорожсталь»;

Ирина Вербицкий, менеджер направления «Экология» энергетической компании ДТЭК;

Дмитрий Новицкий, Председатель правления - генеральный директор ЗАО «АК« Киевводоканал »;

Олег Юсипенко, и. о. генерального директора КП «Плесо»;

Вадим Ноздря, директор КП «Зеленый город» и др.

Больше - http://ecobusinessforum.tilda.ws/

Лидеры представят свои главные достижения, лучшие реализованные екоришення, поделятся перспективными векторами развития украинского бизнеса для экологической безопасности и устойчивого развития.

Мероприятие объединит тех, кто в 2018 году:

Успешно воплощал законодательные изменения и формировал благоприятный инвестиционный климат

Финансировал и консультировал экологические проекты

Модернизировал производство и внедрял современные экотехнологии

Успешно реализовал зеленые инициативы

Работал над созданием действенной платформы для зеленых изменений

В программе:

более 50 выступлений

более 300 участников

более 6:00 презентаций экологических кейсов

Организатор - «ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ».

Модератор - Людмила Цыганок, координатор проектов «Экология предприятия» и ЕКОтрансформация:

(044) 568-5138 (вн. 359)

eco-magazine@ukr.net

Для аккредитации СМИ и регистрации участников:

Валентина Кисель

(044) 507-22-26 (вн. 303)

pr.eco@mediapro.com.ua

Аккредитация СМИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать перечень ФОТО и видеоаппаратуру!