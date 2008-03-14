Польша представили новую бронемашину (фото)

Польская компания AMZ Kutno продемонстрировала прототип новой бронированной машины Zubr-P, сообщает польское информационное агентство Altair. Машина создана на базе полноприводного грузовика Iveco EuroCargo 4x4.

Представленная бронемашина является только базовой платформой. В ближайшее время польский концерн Radwar намерен установить на машину свою зенитно-ракетную установку Poprad с ракетами Grom и радиолокационной станцией N-26/MMSR. После монтажа и интеграции всех систем новая боевая установка поступит в вооруженные силы Польши для проведения полевых испытаний.

Также рассматривается возможность установки на Zubr-P различных средств связи для использования ее в качестве передвижного узла связи. В ближайшее время на полевые испытания должна поступить бронемашина Zubr, приспособленная для перевозки десяти бойцов. Кабина машины и десантный отсек выложены бронелистами, а днище усиленно толстой броней. По результатам испытаний, машина с такой бронезащитой могла выдерживаться взрыв эквивалентный восьми килограмм тротила.

Машина Zubr разрабатывалась специально для обеспечения ее транспортировки на самолете военно-транспортной авиации С-130. Ее длина - 6,95 метра, ширина - 2,45 метра, высота - 2,65 метра, вес - 10-15 тонн (в зависимости от уровня броне защиты и вооружения). Скорость - 100 километров в час, запас хода - 600 километров. В рамках модернизации на машину планируется установка автоматической коробки передач и системы регулирования давления в шинах.

Лента.ру