Как сообщал УНИАН, в Киеве два дня бастовали перевозчики, требуя повышения тарифов на пассажирские перевозки. Власть не пошла на уступки, организаторы забастовки взяли тайм-аут. Сегодня маршрутки вернулись на столичные дороги. Что думают об акции протеста читатели сайта УНИАН? Мы приводим фрагменты обсуждения ими транспортной проблемы в Киеве.

tato2006: Пассажир обязан оплатить проезд в полном объеме, слушать всю дорогу радио-шансон, часто нюхать курево водителя и "наслаждаться" его матами по телефону. Если пассажиру что-то не нравится, он может пожаловаться по телефонам, написанным на бумажке возле водителя (в ответ на просьбу назвать свое имя и фамилию - водитель вам расскажет и о матушке и о батюшке, но фамилии не назовет ни своей, ни начальства - боится). По всем этим телефонам (кроме КГГА) вам скажут, что это проходная и ваша жалоба будет передана старшему. Телефон КГГА правильный, но он будет всегда занят. Если с бодуна кто и ответит, то пообещают разобраться, но вы уже этого никогда не узнаете. А если и это вам не понравится - купите себе машину и ездите на ней на работу. Здесь КГГА своего не упустит - за стоянку возле работы будете платить указанный тариф или ваша машина будет эвакуирована. Отсюда вывод - сидите дома или ходите пешком! Эти "владельцы" набрали себе такую шваль и так ее оберегают, что выходит, не они нас обслуживают, а мы их. И пассажирам оставляют только одну обязанность - БАБЛО ДАВАЙТЕ! Что делать пассажирам, если пожаловаться и получить сатисфакцию невозможно - что делать с хамами на дорогах?

zor : Частные перевозчики - это такие же рабочие, как и много других людей. Цены на энергоносители растут, ремонт техники растет, обслуживание и все такое. Что, перевозчики должны работать себе в убыток?

Цветок: Куда еще можно поднимать цены на маршрутки??? Почему в других городах водители маршруток имеют возможность покупать горючее, ремонтировать и т.д., а киевляне не имеют такой возможности? Несколько дней назад была в Луцке – там все маршрутки по 1 грн. И живут! И не бастуют! А здесь - по 1.75 грн. и им еще что-то не нравится!!! Хамство! Действительно, что в троллейбусе ехать намного дешевле да и безопаснее. Потому что маршрутки становятся, где угодно, берут пассажиров где угодно, по трамвайным путям ездят, наезжая на пассажиров - такое хамское отношение к людям, что даже не хватает слов! Я уже не говорю о том, что многие из них курят в салоне, не дают билетов, грубят, дергают той машиной так, что устоять часто бывает невозможно, включают тот тупой музон на всю громкость, потому что им так хочется! И абсолютно не хотят слушать замечания пассажиров. Их нужно ликвидировать, тогда и увидим, кто какую песенку запоет. Для чего они нам нужны? Для скорости? Тогда лучше, действительно, больше закупить трамваев, автобусов, троллейбусов - дешевле обойдется. Другие страны как-то прекрасно живут без маршруток - и нормально живут.

Киевлянин: Стойте, стойте! Ваши хозяева, по-видимому, будут платить вам зарплату за все время простоя! Причем, из собственного кармана. Неделю-две - и вместо ваших хозяев на рынок выйдут другие. А вы, как будто быдло, готовы будете пассажирам доплачивать за то, чтобы они пользовались вашими консервными жестянками. Потому стойте и дальше...

Патриот.ua: Как ставить кассовые аппараты - так категорически НЕТ, потому что тогда же придется показывать свои действительные доходы, а как поднимать плату - так обеими руками ЗА. Предлагаю пассажирам провести акцию протеста и хотя бы один день не пользоваться маршрутками. Тогда мы увидим, кого они вообще будут перевозить :)))))))))) Украинцы, объединяемся!!!

val: Так было красиво без них на дорогах города, но лишь два дня. Эта забастовка доказада, что проблема киевских дорог, прежде всего, заключается в наличии маршруток и их крайне недисциплинированных водителей. Только их не стало, как сразу стало легче городу...

Жека: Ничего из этой забастовки не вышло. Наш европейский Киев доказал, что это пережитки 90-х годов, и пора как во всех нормальных странах, ездить на муниципальном транспорте, а не на непонятно каком...

Сергей: Все те, кто сейчас бастуют, принимали участие в конкурсах, заключили договоры и обязаны выполнять условия договора. И только так. Здесь работает "черный кэш" в пределах 3,5 млн. в день!!!! А бюджету - дырка от бублика!!!